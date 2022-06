Cantor gospel Sergio Lopes sofre AVC e apresenta dificuldades na fala

30/06/2022 | 09:11



A esposa de Sergio Lopes, Marceli Lopes, anunciou através das redes sociais, a internação do cantor gospel de 56 anos de idade. O artista sofreu um AVC isquêmico na última segunda-feira, dia 27, mas não sofre risco de vida.

O comunicado ainda conta que o artista enfrenta algumas sequelas, como dificuldades na fala e falta de movimentos nos membros da direita. Sergio foi levado às pressas para o hospital de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e será transferido para o Instituto do Cérebro Paulo Niemayer, no centro da cidade carioca.

Na última segunda-feira, dia 27, Sérgio Lopes sofreu um AVC Isquêmico. Está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita. Está sendo encaminhado para o hospital Instituto do Cérebro Dr. Paulo Niemayer na capital RJ. Orem pela sua recuperação. Marceli Lopes, sua esposa, dizia o texto.

Algumas horas após o primeiro comunicado, a assessoria de imprensa do cantor também atualizou os fãs que esperavam por apresentações de Lopes nas próximas semanas. O quadro do artista é estável, mas requer cuidados, por isso os compromissos que o cantor marcaria presença nos próximos dias serão adiados.

Comunicamos que nosso amado cantor, Sergio Lopes, foi acometido de um AVC. Ele se encontra internado, sob cuidados médicos. O quadro é estável, mas requer cuidados. Informamos que devido ao ocorrido, não será possível cumprir nossa agenda por agora. Remarcaremos todos, assim que for possível. Contamos com as orações de todos, por Sergio e sua família, pediu o comunicado.