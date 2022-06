Após quadro de meningite viral, Fabiana Justus recebe alta do hospital

30/06/2022 | 09:11



Fabiana Justus deu o maior susto em seus fãs, amigos e familiares depois de ter que ser internada por conta de uma meningite viral, em Miami. Após o susto, a bonitona de 35 anos de idade anunciou na noite da última quarta-feira, dia 29 que estava recebendo alta médica.

Caso você não saiba, a influenciadora decidiu tirar um tempo de férias nos Estados Unidos e acabou recebendo esse imenso susto. E em seu Instagram com uma carinha bem melhor, Fabiana Justus desabafou sobre a saída do hospital.

Saindo do hospital! Obrigada mesmo por todas as mensagens! Vocês são incríveis! Vai ser impossível responder todas, mas tô tentando ler aos poucos. Obrigada mesmo. Essa energia faz toda a diferença.

Mãozinha amiga...

Além de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert a atual esposa de Roberto Justus - pai de Fabiana, está passeando com Vicky - filha do casal, e com as netinhas, Sienna e Chiara, pela Flórida enquanto a mamãe estava afastada e internada.

Eu quero saber uma coisa: o que vocês podem fazer com a vovó Paula que vocês não podem fazer com a mamãe, brincou Sieber com as meninas em um vídeo nas redes sociais

Que fofas!