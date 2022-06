Príncipe Charles e Lilibet Diana tiveram um primeiro encontro emocionante, diz jornal

30/06/2022 | 09:11



As comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II fizeram com que Príncipe Harry e Meghan Marlkle retornassem ao Reino Unido para uma visita. Pela primeira vez, o casal pôde apresentar a filha caçula - Lilibet Diana - para os membros da realeza, inclusive para o avô da criança - Príncipe Charles.

Segundo uma fonte do jornal Daily Mail, o primeiro encontro entre avô e neta foi emocionante. Vale lembrar que, além disso, o príncipe não via o neto Archie, primeiro filho do casal, há três anos.

Foi fantástico vê-los [juntos]. Foi maravilhoso tê-los de volta no Reino Unido. O príncipe e a esposa ficaram absolutamente emocionados ao vê-los. Ele não via o neto Archie há um tempo, então foi muito, muito, muito especial para ele passar um tempo com o menino. E ele ainda não conhecia a Lili, então estar com ela pela primeira vez foi muito emocionante, um momento maravilhoso, disse a fonte.

Mas, nem tudo foram flores. Harry e Meghan tiveram apenas 15 minutos para apresentar a filha para rainha. E, ainda de acordo com o jornal, ficaram bem chateados após a família praticamente esnobar a festa de um ano de idade que promoveram para a pequena no jardim do castelo de Windsor.

Eita!