Crash Bandicoot 4 e mais: os jogos grátis do PS Plus em julho

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/06/2022 | 08:55



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em julho. Dessa vez, os usuários poderão baixar Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Meda, e Arcadegeddon. De 5 de julho até 1º de agosto, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em julho

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

A PS Plus em julho traz Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Nessa nova aventura, Neo Cortex e N. Tropy estão de volta com um ataque enorme que afetou todo o multiverso. Controle os quatro guardiões do espaço e do tempo, que darão a Crash e Coco o poder de desafiar as regras da realidade e superar obstáculos perigosos. Vale destacar que também é possível experimentar uma perspectiva diferente do game, jogando como Dr. Neo Cortex.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Neste jogo de terror envolvente e cinematográfico, do mesmo criador de Until Dawn e The Quarry, cinco amigos velejam em uma viagem de mergulho que logo se transforma em algo mais sinistro. Todos os personagens jogáveis podem sobreviver ou morrer, e as escolhas que você fizer vão definir seus destinos. É possível jogar sozinho, com um amigo via internet, ou com até cinco jogadores offline.

Arcadegeddon

Gilly, dono de um arcade local, está tentando salvar seu negócio de uma megacorporação misteriosa, a Fun Fun Co. E a melhor maneira de resistir é com um novo e rápido superjogo. Infelizmente, a empresa fica sabendo do plano e faz um ataque cibernético, injetando um vírus no game. Cabe a você salvar o jogo e o último arcade local nessa aventura cooperativa de tiro multiplayer em constante evolução. Com uma combinação de jogabilidade PvE e PvP, você e até três amigos online podem explorar vários biomas, competir em minijogos, encontrar baús escondidos e lutar contra inimigos e chefões.