Queda de outdoor assusta pedestres em Santo André

Da Redação



30/06/2022 | 08:34



Parte de outdoor desabou, ontem à tarde, na área central de Santo André. O incidente assustou quem passava pelas imediações da esquina das ruas Coronel Alfredo Fláquer e Coronel Ortiz. Ninguém se feriu, segundo informações da Prefeitura. Equipes da administração e o Corpo de Bombeiros foram acionados para registrar a ocorrência, remover a estrutura e desobstruir a calçada.

Pedaço da armação do equipamento, que estava fixado no muro de imóvel, foi danificado e caiu sobre a passagem de pedestres. O desabamento parcial também danificou parcialmente a edificação. A Prefeitura informou que, assim que as equipes foram acionadas, realizou o isolamento do local e interditou o trânsito, como medida de segurança aos pedestres e motoristas.

Bombeiros fizeram o trabalho de remoção da estrutura. A ação demorou mais de duas horas. A parte danificada do muro foi removida e a Defesa Civil avaliou a estrutura do imóvel. A equipe da Prefeitura disse que não há risco de novos desabamentos no local.