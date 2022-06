Brenda e Matheus, Eliza e Hadballa e Michele e Passa são os casais na D.R. do Power Couple Brasil desta semana!

30/06/2022 | 01:10



A Prova dos Casais do Power Couple desta semana, assim como a anterior, envolveu muita água! Mas desta vez os homens não ficaram no conforto de um barquinho. Eles precisaram, cada um na sua vez se jogar numa piscina e ir nadando com uma chave até uma série de baús para pegar uma bandeira dentro dele e também a chave que abriria o próximo. Só depois que todos os baús fossem abertos, o homem poderia ir até sua mulher e liberar o pedalinho em que ela estava, para que ela pedalasse até o local definido e eles pudessem parar o tempo.

Prova feita e quem ficou em último lugar, ocupando o primeiro banquinho da D.R., foi a dupla Brenda e Matheus. Já o primeiro e segundo lugar ficaram entre Karol e Mussunzinho e Luana e Hadad, e quem levou a melhor, conquistando o título de Casal Power, foi Luana e Hadad!

Com isso, o casal também se livrou da D.R., pois o pior saldo do ciclo era de Brenda e Matheus e como eles já estavam na berlinda, o segundo pior saldo iria, que era de Luana e Hadad. Como eles se salvaram, o terceiro pior saldo foi usado para colocar um segundo casal na D.R., e quem não escapou foi Eliza e Hadballa.

Hall dos poderes

Luana e Hadad escolheram as cores das bolinhas com poderes que queriam e foram para a sala de depoimentos, onde eles leram em voz alta o que tinha nelas:

Anulem os votos dados por dois casais.

Imunizem um casal que não está na D.R. à votação de hoje.

Votação aberta

Desta vez, por conta das possibilidades dos poderes do Casal Power, eles começaram anunciando qual poder escolheram, e foi o de imunizar um casal, sendo este Karol e Mussunzinho.

A decisão bagunçou as escolhas pré-definidas por alguns casais, que pretendiam votar nos imunizados. Com a mudança, a votação ficou da seguinte forma:

Michele e Passa: Adryana e Albert

Luana e Hadad: Michele e Passa

Adryana e Albert: Michele e Passa

Karol e Mussunzinho: Adryana e Albert

Brenda e Matheus: Michele e Passa

Eliza e Hadballa: Michele e Passa.

A justificativa principal de todos que votaram em Michele e Passa foi de fazer o jogo se movimentar, para que não continuasse no padrão de sempre ir Brenda e Matheus, Albert e Adryana e um terceiro casal.

E aí, o que você achou destas mudanças no jogo?