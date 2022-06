CRB e Tombense empatam sem gols e permanecem distantes do G-4 da Série B

29/06/2022 | 23:53



CRB e Tombense tinham a esperança de se aproximar do G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o empate sem gols no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), nesta quarta-feira à noite, apenas os manteve em boas posições. Após a 15ª rodada, o CRB aparece com 19 pontos, no 11º lugar. Sem perder há sete jogos, o Tombense segue em sexto lugar, agora com 21 pontos, mesma pontuação do Sport, em quinto por ter uma vitória a mais: 5 a 4.

Apesar da expectativa de um bom jogo, na prática aconteceu o contrário. Embora os dois times tivessem adotado o mesmo esquema 4-3-3, o Tombense se posicionou muito atrás, com o claro objetivo de impedir o toque de bola do CRB. O time alagoano até criou chances, com chute de fora da área de Wallace e no final com Fabinho, num desvio na defesa e que assustou o goleiro Felipe Garcia.

Até então só na defesa, o Tombense quase abriu o placar aos 45 minutos, quando Ciel dominou a bola pelo lado direito da área e chutou forte. O goleiro Diogo Silva rebateu do lado.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Somente aos 23 minutos é que o CRB teve uma chance para abrir o marcador. Nenê Bonilha fez o passe curto no recuo para Joseph, que se atrapalhou e perdeu a bola para Anselmo Ramon. O atacante virou para o lado esquerdo com Wallace, que invadiu a área e chutou rasteiro. O goleiro Felipe Garcia caiu no chão e rebateu com a defesa aliviando.

O CRB ainda forçou mais o ataque, tanto que chegou bem aos 30 minutos. Anselmo Ramon recebeu pelo lado esquerdo da área, protegeu a bola e chutou. O goleiro Felipe Garcia desviou, a bola subiu e tocou na trave direita.

O técnico Daniel Paulista até arriscou pelo CRB ao tirar o zagueiro Gum para a entrada do meia Rafael Longuine. O Tombense só ameaçou num chute de longe e com efeito de Nenê Bonilha que quase surpreendeu Diogo Silva. Ele fez a defesa em dois tempos.

Na pressão final, o CRB ameaçou em chute de Richard que exigiu defesa de Felipe Garcia, aos 41, em uma cabeçada de Yago para fora, aos 42, e em um gol de Rafael Longuine, bem anulado, aos 43 minutos, por impedimento. Além de uma cabeçada de Rafael Longuine, nos acréscimos, aos 51, que iria entrar no alto não fosse o tapinha de Felipe Garcia.

No próximo fim de semana os times já voltam a campo pela 16ª rodada da Série B. O CRB vai continuar em Maceió, onde recebe o Guarani, sábado, às 20h30. O Tombense seguirá na condição de visitante, indo até Campinas para enfrentar a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 TOMBENSE

CRB - Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum (Rafael Longuine), Gilvan e Guilherme Romão (Bryan); Uillian Correia, Marthã (Yago) e Wallace; Fabinho (Richard), Anselmo Ramon e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Paulista.

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho (Marcondes) e Manoel (Reginaldo); Rodrigo, Zé Ricardo (Ítalo) e Ewerthon Galdino; Kleiton, Ciel (Renatinho) e Keké (Nenê Bonilha). Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Marthã, Reginaldo, Emerson Negueba e Bryan (CRB); David, Ítalo, Renatinho, Rodrigo e Zé Ricardo (Tombense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).