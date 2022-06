Estado envia recursos de R$ 9,6 milhões aos municípios da região

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



30/06/2022 | 00:01



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), liberou ontem recursos na ordem de R$ 3,5 bilhões destinados a obras e serviços nos municípios paulistas. O Grande ABC receberá, pelo menos, R$ 9,6 milhões neste novo pacote de investimentos estaduais.

Ribeirão Pires, única Estância Turística da região, foi contemplada com convênio de R$ 5 milhões para a revitalização do Mirante Santo Antônio, um dos principais atrativos da cidade.

Na área da habitação, São Bernardo terá R$ 4,1 milhões em investimentos pelo Nossa Casa – Preço Social, que compreende 146 novas unidades habitacionais, e pelo Programa Especial de Melhorias. Rio Grande da Serra também foi contemplada com 100 unidades do programa Nossa Casa CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

A Secretaria de Saúde do Estado também teve autorizados repasses de verba para melhorias em unidades hospitalares paulistas. No Grande ABC, as Santas Casas de Mauá e de São Bernardo terão repasse de R$ 171,8 mil e R$ 134,5 mil, respectivamente, que serão destinados para custeio.

O governador também assinou ontem convênio que liberou R$ 170 mil que serão destinados a compra de equipamentos para o Teatro Conchita de Moraes e Escola Livre de Teatro da Prefeitura de Santo André.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado liberou R$ 415,5 milhões para 159 cidades paulistas. Ribeirão Pires receberá recursos para infraestrutura urbana. Santo André, São Bernardo e São Caetano foram incluídas nos convênios do programa Nova Frota – SP Não Para.

Os municípios terão aporte de verba para reforçar as ações de fiscalização e ações ambientais. São Bernardo está entre as 12 cidades que receberão recursos do programa Refloresta-SP. Serão repassados R$ 12,8 milhões, no total, para a iniciativa. Também pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente estadual, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão verba para aquisição de novos equipamentos para a estruturação dos chamados GFIs (Grupos de Fiscalização Integrada). Para a ação, serão destinados R$ 16,7 milhões distribuídos entre 26 municípios contemplados pelos convênios.

O novo pacote de investimentos do Estado inclui, ainda, o lançamento da fase 9 do programa Novas Estradas Vicinais, que injetará R$ 2,9 bilhões para a modernização e recuperação de 184 estradas em 170 municípios. Até o fechamento da edição, não foram disponibilizados detalhes sobre possíveis investimentos da iniciativa para o Grande ABC.

BALANÇO

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC apresentou em reunião desta terça-feira balanço de investimentos do Governo do Estado. Em 18 meses, a partir de janeiro de 2021, os sete municípios receberam cerca de R$ 1,9 bilhão para obras e projetos na saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação, entre outras áreas.