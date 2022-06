Eleições 2022: Roberto Jefferson será pré-candidato ao governo do Rio

29/06/2022 | 20:36



Em prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Jefferson será pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 29, em publicação nas redes sociais por Cristiane Brasil (PTB), filha do também ex-presidente do PTB. "Vai que é sua meu pai", postou a ex-deputada federal.

A pré-candidatura abre uma divisão na base bolsonarista no Rio. Atual governador do Estado, Cláudio Castro (PL) é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio Guanabara.

Condenado no caso do Mensalão, Jefferson, outrora aliado do PT, fez uma guinada ao bolsonarismo nos últimos anos. Ataques ao STF o levaram a ser preso preventivamente em agosto do ano passado por ordem de Alexandre de Moraes, ministro da Corte. O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal, que aponta o ex-deputado como integrante do núcleo política de uma organização criminosa que visa desestabilizar as instituições republicanas.