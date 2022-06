Corinthians oficializa a chegada de Yuri Alberto, novo homem-gol de Vítor Pereira

29/06/2022 | 18:28



Horas depois de o Zenit, da Rússia, anunciar a troca de Yuri Alberto pelo goleiro Ivan e o meia-atacante Mantuan em período de um ano por empréstimo, o Corinthians oficializou a chegada do atacante, substituto de Jô e que chega com a missão de ser o camisa 9 tão clamado pelo técnico Vítor Pereira.

O clube utilizou da tradicional sirene do Parque São Jorge em suas redes sociais para chamar a atenção de que estava com novo contratado. Depois questionou: "Quem será que é, hein?" Os torcedores já sabiam que se travava de Yuri Alberto, presente na Neo Química Arena na terça-feira para conhecer os novos companheiros na ida das oitavas da Libertadores, diante do Boca Juniors.

"Yuri Alberto é do Timão, bem-vindo", anunciou o clube, que busca um artilheiro e melhorar seu desempenho ofensivo. No ano são 45 gols anotados pela equipe e quem mais foi às redes é justamente Roger Guedes, com oito bolas nas redes, seguido por Mantuan, que anotou cinco vezes.

A janela de transferências abre no dia 18 de julho e até lá, Vítor Pereira quer deixá-lo entrosado. Desde a saída de Jô que ninguém se firma como centroavante pela falta de características de homem de área. Renato Augusto jogou como falso 9 e caiu de rendimento, enquanto Roger Guedes não se vê à vontade no setor e prefere atuar nas beiradas do campo. Júnior Moraes vem jogando pouco.

Yuri Alberto cobre uma carência da equipe para alívio do treinador português. Sua estreia deve ocorrer na 18ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, em compromisso com o Coritiba, marcado para o dia 20 de julho. Até lá, ficará na torcida nos jogos de volta das oitavas da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, e da Copa do Brasil, diante do Santos, ambos fora de casa, além de partidas contra Fluminense, Flamengo e Ceará.