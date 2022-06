Hélio dos Anjos tem aproveitamento de 28% na Ponte Preta e corre risco de queda

29/06/2022 | 17:45



O trabalho de Hélio dos Anjos não consegue deslanchar na Ponte Preta. Com apenas 28% de aproveitamento, o treinador balança no cargo e os pedidos dos torcedores por mudanças pressionam o presidente Marco Antônio Eberlin.

Hélio dos Anjos foi contratado para substituir Gilson Kleina na reta final do Paulistão e não conseguiu evitar o rebaixamento. Na Série B do Brasileiro, a Ponte Preta está na 18ª colocação, com 14 pontos.

Sob o comando do experiente treinador, a Ponte Preta disputou 19 partidas e teve um aproveitamento de apenas 28%. São três vitórias, sete empates e nove derrotas.

O futebol apresentado pelo time, principalmente no segundo tempo, no empate com o lanterna Vila Nova, por 1 a 1, em Goiânia, na última terça-feira, aumentou a preocupação do torcedor, já que a Ponte não vem mostrando evolução de um jogo para o outro.

No próximo domingo, Hélio dos Anjos sabe que não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória sobre o Tombense, no Moisés Lucarelli. O jogo válido pela 16ª rodada está marcado para as 11 horas.