5 destinos italianos para fugir do óbvio no verão europeu

Os destinos italianos figuram entre os favoritos dos turistas que visitam a Europa durante o verão. Apesar de serem mais populares entre os viajantes, cidades como Roma, Florença, Milão e Veneza, não são as únicas que merecem espaço no roteiro pela Itália. Deyse Ribeiro, CEO do Tour na Itália e especialista em turismo no país, reuniu uma lista com cinco lugares legais para fugir do óbvio. Confira!

5 destinos italianos para fugir do óbvio no verão

1. Arquipélago Toscano

A Toscana é um dos destinos italianos mais populares, mas conta com alguns pontos pouco explorados por turistas brasileiros. O arquipélago da região, por exemplo, tem sete ilhas fascinantes, com fauna e flora preservadas e protegidas pelo Parco Nazionale Arcipelago Toscano. São elas: Montecristo, Gorgona – ambas fechadas para visitação -, Giglio, Capraia, Pianosa, Giannutri e a Ilha de Elba.

Com águas cristalinas, perfeitas para um mergulho e para avistar mais da vida marinha local, as ilhas proporcionam esplêndidos cenários de natureza, para aproveitar a vida ao seu ritmo durante as férias. Há falésias com vistas de tirar o fôlego, praias isoladas e intocadas e grutas.

2. Procida

Quem programa uma viagem pelo Golfo de Nápoles precisa incluir a ilha de Capri no roteiro. No entanto, há outras ilhas na região que prometem muito mais exclusividade. Procida já tem uma certa fama por ter sido cenário do filme “O Carteiro e o Poeta” e esbanja charme e belezas naturais. Uma das grandes atrações é caminhar pelas ruas de pedra e explorar cada canto. A Marina de Corricella, encantador bairro de pescadores, é um dos mais famosos, com seus barquinhos ancorados e o colorido das casas. Já em Terra Murata, o prêmio é a vista panorâmica do mar e da costa.

3. Ischia

Ainda pelas ilhas napolitanas, Ischia tem paisagens verdejantes, além de belas praias e termas, pois é um território de origem vulcânica. Vale a pena conhecer o Castelo Aragonês, o monumento mais famoso e acessível por uma ponte de pedras, além do charmoso Centro Histórico. Para o traslado entre Ischia e Procida, o Tour na Itália indica um passeio privativo em um luxuoso iate para apreciar as belezas desses destinos.

4. Ilhas Pontinas

As Ilhas Pontinas merecem destaque na região de Lazio. A maior ilha, Ponza, tem praias perfeitas para o verão, em sua maioria recortadas por rochas, confirmando sua origem vulcânica. Entre as atrações imperdíveis, o Tour na Itália indica as Cavernas de Pilatos, o Chiaia di Luna e as inúmeras enseadas espalhadas por todo o território, como as Piscinas Naturais, Cala Feola e Cala Felce.

5. Arquipélago de Tremiti

Mais ao sul da Itália, a região da Puglia também é uma excelente opção para fugir dos destinos lotados de turistas. Localizado bem na espora da “bota italiana”, no meio do Mar Adriático, o pequeno Arquipélago de Tremiti encanta os viajantes com sua história e por conta das paisagens e praias incríveis. O destino faz parte do Parque Nacional Gargano, uma península intocada que também inclui a Floresta Umbra e a área protegida dos lagos Lesina e Varano.

Ao todo, são cinco ilhotas: San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa, todas rodeadas por águas em tom azul-turquesa, que destacam ainda mais a exuberante vegetação local. Deyse recomenda o passeio de barco para visitar as incríveis cavernas da região, como a Grotta delle Viole, a Grotta delle Rondinelle e a Grotta del Bue Marino.

