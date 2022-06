Zilu Camargo não está muito feliz com o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, diz colunista

29/06/2022 | 16:11



As polêmicas não acabam! Como você acompanhou, os boatos de um suposto romance de Wanessa Camargo com Dado Dolabella começaram após o anúncio de separação da cantora com Marcus Buaiz. Na última terça-feira, dia 28, durante o quadro Hora da Venenosa, foi confirmado por Nathan Camargo, filho de Luciano, que Wanessa já está apresentando o ex-peão para a família.

É de se esperar que todos apoiem o novo romance. Mas, segundo o colunista Lucas Pasin, não foram todos os membros da família que gostaram da novidade. De acordo com ele, Zilu Camargo não gostou nada da novidade. A mãe da cantora está preocupada com os sentimentos da filha, já que Wanessa já sofreu uma vez com Dado.

Apesar de Zilu não gostar muito do relacionamento, o pai da artista, Zezé Di Camargo, acredita que ela é responsável por suas ações e decisões. Vale lembrar que o antigo namoro da dupla foi marcado por brigas e polêmicas.