Patrícia Abravanel diz que Silvio Santos colocou um fim em seu programa: Meu pai que não gosta

29/06/2022 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 27, a apresentadora Patrícia Abravanel participou do podcast O Pod É Nosso, comandado por Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues. No bate papo ela comentou a razão de seu programa Vem Pra Cá, do SBT, ter chegado ao fim. A apresentadora explicou que seu pai, Silvio Santos, não gostou da atração:

- Meu pai que não gosta desse formato. Meu pai não amou muito o Vem pra cá, por isso ele tirou. Você pode ver que já tiveram tentativas de programas assim no SBT e nunca vingaram.

A irmã da apresentadora, Rebeca Abravanel, contou que nem os bons resultados comerciais que o programa poderia oferecer, como bons anunciantes, convenceram o dono do baú a manter a atração. Após 11 meses no ar o programa então não teve audiência satisfatória para convencer Señor Abravanel a investir em mais episódios.

Que pena, né!?