F Series: Ford lança edição especial de 75 anos

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2022 | 15:55



Para comemorar os 75 anos de lançamento da Série F, a Ford apresentou nos Estados Unidos uma edição especial da picape F-150. A Heritage Edition faz uma releitura de modelos clássicos da linha dos anos 1960, 1980 e 1990 com pintura em dois tons.

Lançada em 1948, a Série F tornou-se um dos veículos mais emblemáticos do mercado norte-americano. Trata-se da líder de vendas há quatro décadas e já soma 40 milhões de unidades produzidas.

A F-150 Heritage Edition traz uma nova interpretação do padrão clássico de pintura bicolor, com a cor principal da carroceria combinando com teto, colunas, para-choques e área inferior das portas e dos para-lamas em tom contrastante.

As opções da Heritage Edition incluem: vermelho Red e cinza, azul Atlas ou Area 51 e preto, azul Antimatter e cinza, ou cinza Avalanche e preto.

O interior pode ser cinza ou preto, com detalhes exclusivos que marcam a edição limitada, incluindo o revestimento dos bancos, um aplique em relevo na tampa do console e um logotipo branco “75 Years” no alto do para-brisa, reproduzido também no console central e na animação inicial da tela multimídia.

Disponível na versão XLT da F-150, a edição especial Heritage Edition começará a ser vendida nos EUA a partir do mês que vem. A Ford anunciou este ano que vai lançar a F-150 no Brasil em 2023, complementando a sua linha de picapes ao lado da Ranger e da Maverick.