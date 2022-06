99Moto chega a 30 novas cidades e procura por mais motociclistas; veja como se candidatar

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



29/06/2022 | 15:55



A 99 ampliou o serviço de intermediação para viagens de motocicleta para mais 30 cidades brasileiras. Além de ser uma alternativa mais econômica aos passageiros, com redução de até 30% nos custos para o mesmo trajeto de carro, o 99Moto consegue chegar em pontos mais remotos e íngremes das cidades.

Econômicas e ágeis, as motocicletas apresentam inúmeras vantagens, como o baixo custo de compra do veículo e o menor consumo de combustível. São capazes de fazer até 50km com um litro de gasolina. Além disso, por serem menores e ocuparem menos espaço, facilitam o acesso a regiões menos estruturadas, solucionando o problema da mobilidade.

O recurso de cadastro já está disponível para motociclistas parceiros de:

região metropolitana do Rio de Janeiro,

Salvador,

Porto Alegre,

Belo Horizonte,

Florianópolis,

Cuiabá,

Belém,

Manaus,

Fortaleza,

Vitória,

Aglomeração Urbana de São Luís,

Ribeirão Preto,

Itajai,

Santos, Maceió,

Serrana,

Vale do Paraíba,

Uberaba,

Bragança Paulista,

Anápolis, Blumenau,

Campinas,

Macaé,

Lagos,

Ponta Grossa,

Jundiaí,

Joinville,

Macapá,

Presidente Prudente

e Campina Grande.

O 99Moto conta com os mesmos recursos de segurança da plataforma 99. Nas novas 30 cidades, o serviço estará disponível para passageiros no próprio app da 99 a partir de 1º de Agosto.

Como se tornar um motociclista parceiro da 99

Para ser um motociclista parceiro do 99Moto, é preciso ter 19 anos ou mais, carteira de habilitação definitiva, e cumprir todos os requisitos legais correspondentes ao local de atuação para exercício da atividade de transporte remunerado individual de passageiros. O cadastramento é feito no app da 99 no ícone Quero ser motorista.

Os entregadores parceiros que usam o app da 99Food, plataforma de intermediação de entregas de comida da 99, também podem se beneficiar. É só baixar o app para motociclistas parceiros e se inscrever.

Dessa forma, poderão intercalar entregas pelo app da 99Food com o transporte de passageiros no 99Moto, incrementando seus ganhos mensais.

Promocionalmente, para o lançamento da nova categoria, a 99 reduzirá a sua taxa de intermediação para apenas 0,99% sobre o valor total das corridas nas primeiras semanas. É um incentivo para que motociclistas parceiros experimentem o 99Moto.

Segurança para os usuários

Os passageiros transportados devem ter 18 anos ou mais e portar capacete, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Seguindo os protocolos de saúde em combate a covid, a recomendação é que os passageiros utilizem o equipamento próprio, e recomenda-se o uso da máscara.

Além disso, o 99Moto conta com acompanhamento em tempo real via GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas em tempo real e um botão para acionar a polícia em caso de emergência. De forma periódica, ainda, os motociclistas parceiros receberão materiais com conteúdo educacional, regras de trânsito e direção defensiva.

A 99 também oferece um seguro contra acidentes pessoais, que vale desde o início da corrida até o seu fim, com cobertura de até R$ 100 mil.