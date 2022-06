C4 X e ë-C4 X elétrico: conheça os novos modelos da Citroën

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2022 | 15:55



A Citroën revelou os inéditos C4 X e ë-C4 X elétrico, reunindo o design de um fastback, a versatilidade de um modelo quatro portas e a pegada SUV. O estilo marcante embala um pacote de tecnologia, conectividade e conforto com uma ampla gama de motorizações de alta eficiência, incluindo uma versão elétrica com autonomia de até 360 km pelo ciclo WLTP.

O C4 X carrega a nova identidade visual da Citroën, com faróis de leds afilados cujas linhas levam o olhar para o Duplo Chevron que representa a marca há mais de 100 anos. Seu perfil aerodinâmico e esculpido cria uma linha no teto, que se inclina gradualmente em direção à traseira, que é embelezada por exclusivas lanternas totalmente de leds.

Seu design também é eficiente, permitindo um Cx de somente 0,29. Toda a parte inferior da carroceria recebe uma série de elementos plásticos escurecidos, incluindo o exclusivo Airbump para proteção adicional nas portas.

Sua proposta de reunir estilo e espaço interno amplo em uma embalagem compacta aparece nas principais medidas. São 4,60 metros de comprimento, 2,76 metros de entre-eixos e 1,80 metros de largura. Isso cria uma cabine confortável para cinco adultos e suas bagagens: com mais de um metro de largura entre as caixas de roda e mais de um metro de profundidade, o porta-malas comporta até 510 litros, que podem ser ampliados por meio dos bancos rebatíveis.

A cabine usa materiais de alta qualidade e com desenho atraente criam um ambiente aconchegante e conectado. No centro do console o C4 X recebe o novo sistema multimídia My Citroën Drive Plus com tela de 10 polegadas com integração sem fio para Android Auto e Apple Carplay, conexão via internet e atualização automática dos mapas de navegação via satélite.

O painel digital customizável pode ser complementado por um sistema de projeção de informações na base do para-brisas (HUD), enquanto a lista de equipamentos disponíveis entrega um amplo pacote de conforto, luxo e segurança.

Estão disponíveis itens como controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas (inclusive à noite), assistente de manutenção de faixa, farol alto automático, leitor de placas, alerta de veículo no ponto cego, câmeras de auxílio ao estacionamento com visão de 360º e detector de fadiga.

As luzes ambientes da cabine podem ser ajustadas pelos ocupantes, que ainda podem desfrutar do amplo teto solar panorâmico e dos exclusivos bancos Advanced Comfort Seat. Com espuma 15 mm mais espessa, eles apoiam melhor o corpo e podem receber sistema de massagem para os bancos dianteiros e aquecimento para quatro ocupantes.

Os passageiros do banco traseiro terão à disposição quase 20 cm de espaço para os joelhos, saídas do ar-condicionado e encostos inclinados em 27º, agregando ainda mais conforto em viagens.

Gadgets e celulares podem ser recarregados nos quatro conectores USB posicionados na parte inferior do painel e no console central traseiro, com entradas do tipo A e do tipo C à disposição para todos os ocupantes.

Passageiros do banco dianteiro ainda podem usar o Citroën Smart Pad Support, que permite a fixação segura dos principais tablets do mercado em um mecanismo retrátil posicionado na lateral do painel. Quando não estiver em uso, o tablet pode ser guardado em uma gaveta abaixo do mesmo compartimento e acima do porta-luvas, em um local protegido e emborrachado para evitar ruído e o deslocamento de objetos.

O C4 X irá oferecer uma ampla gama de motorizações térmicas, todas com alimentação por injeção direta com turbocompressor. Os propulsores PureTech 100 e 130 a gasolina poderão ser associados a um câmbio manual de seis marchas ou uma caixa automática de oito relações, enquanto a versão Blue HDi turbodiesel será oferecida exclusivamente com câmbio automático de oito marchas.

Todos os conjuntos aliam eficiência e performance com o conforto da suspensão Citroën Advanced Comfort. Com sistema de batentes hidráulicos progressivos, ela entrega aos ocupantes o efeito “Tapete Voador” criado pela Citroën há quase 70 anos.

Já o ë-C4 X acumula todos os atributos da versão térmica em um conjunto elétrico de alta eficiência. Seu motor de 100 kW e torque de 260 Nm disponível a qualquer velocidade possibilitam uma aceleração de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos, com uma suavidade e silêncio que são marca dos modelos eletrificados da Citroën.

O conjunto de baterias de alta tensão possui 50 kWh de capacidade e dá ao ë-C4 X um alcance de até 360 km pelo ciclo WLTP. Ele é compatível com sistema de recarga rápida de até 100 kW, possibilitando um ganho de 10 km de autonomia por minuto. Para repor o nível da bateria de 0 a 80% bastam somente 30 minutos.

Os Citroën C4 X e ë-C4 X serão feitos no Polo Automotivo da Stellantis em Madri (Espanha), e ele começa a ser vendido nos principais mercados da Europa, Ásia e Oriente Médio no início do outono do hemisfério norte.