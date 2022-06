Jornalista inglesa Deborah James morre aos 40 anos vítima de câncer

29/06/2022 | 15:06



Após seis anos lutando contra um câncer de intestino, a jornalista inglesa Deborah James morreu nesta segunda-feira, 28, aos 40 anos. Ela era apresentadora do podcast Me, You and The Big C ("Eu, Você e o Grande C", em tradução livre) que falava sobre o cotidiano de pessoas com a doença.

O anúncio foi feito em suas redes sociais por meio de uma carta escrita pelos familiares. "Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Dame Deborah James; a mais incrível esposa, filha, irmã, mamãe. Deborah faleceu pacificamente hoje, cercada por sua família."

A apresentadora usou os seus últimos anos de vida para lutar pelas pessoas com câncer. Além de levar conhecimento para as pessoas, ela arrecadou mais de 3 milhões de libras - cerca de R$ 20 milhões - para um fundo de pesquisa sobre a doença no Reino Unido chamado Bowelbab (seu usuário no Instagram ).

"Deborah compartilhou sua experiência com o mundo para conscientizar, quebrar barreiras, desafiar tabus e mudar a conversa sobre o câncer. Mesmo em seus momentos mais desafiadores, sua determinação em arrecadar dinheiro e conscientização foi inspiradora", disse a família.

Em maio deste ano, a jornalista publicou uma despedida em suas redes sociais. "A mensagem que eu nunca quis escrever. Tentamos de tudo, mas meu corpo simplesmente não está jogando a bola", escreveu.

"Meus cuidados ativos foram interrompidos e agora estou em casa, tendo a minha incrível família ao meu redor e o foco é não sentir dor, durante o tempo que passo com eles."