Shopping na zona leste de SP tem tiroteio após assalto a joalheria

29/06/2022 | 15:03



Seguranças e criminosos trocaram tiros no Shopping Aricanduva, localizado na zona leste de São Paulo, após assalto a uma joalheria no fim da manhã desta quarta-feira, 29. Os suspeitos fugiram após o crime. Não há relatos de vítimas.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar de São Paulo, o confronto ocorreu volta de 11h50, quando os policiais foram acionados para apurar um crime de roubo a um dos estabelecimentos do shopping.

Agentes do 19° Batalhão de Polícia Militar foram deslocados para o local, mas o assalto já havia sido consumado e os criminosos, fugido. Os policiais fazem buscas nas imediações na tentativa de encontrar os assaltantes. Também estão coletando provas do crime. Não há relatos de feridos, segundo a polícia.

Procurado pela reportagem, o Shopping Aricanduva informou, em nota, que confirma a tentativa de assalto a uma joalheria nesta quarta. "A Polícia Militar foi acionada e o shopping opera normalmente", afirmou a gestão do estabelecimento.

Outros casos

No fim de semana, dois assaltos em shoppings acabaram em mortes, em Campinas e no Rio.

Um suspeito morreu em um assalto a duas joalherias no Shopping Parque D.Pedro, em Campinas, interior de São Paulo, no sábado à noite. Também no sábado, um segurança foi morto durante roubo a uma joalheria no Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio. A troca de tiros provocou pânico entre funcionários e clientes.