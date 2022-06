Gabi Martins nega ficada com Vinícius Jr. e revela que ele teria beijado Flay em festa

29/06/2022 | 13:11



Babado! A web alvoroçada com a mensagem para lá de carinhosa que o jogador de futebol Vinicius Jr. teria enviado para Gabi Martins em uma live. Os detetives de plantão, é claro, não perderam tempo em começar a especular um possível romance entre os dois, no entanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora teria negado qualquer affair.

A voz de Recaidinha esteve presente no São João da Thay e afirmou que o jogador do Real Madrid é apenas um amigo:

- Eu fui no aniversário dele. É meu amigo. Inclusive, eu tenho que devolver o óculos dele, que ele me emprestou.

Gabi fez questão de reafirmar que segue solteira, mas deu a entender que há a possibilidade de ter mais alguém na jogada. Durante a conversa com a colunista, a cantora ainda decidiu revelar quem de fato Vinicius teria beijado durante uma festa:

- Ele ficou com uma amiga, a Flay. Estou de olho nos dois.

Amigas há muitos anos, Gabi também aproveitou o momento para rasgar elogios à Thaynara OG e sua festa beneficente:

- Eu amo tá aqui. A Thay é uma pessoa maravilhosa. Tenho um carinho muito grande como amiga. Ela me ajudou muito no Big Brother. Conheço a Thay há anos. Estar aqui nesse evento tem sido muito gratificante, principalmente porque é por uma causa maior que é ajudar as pessoas.