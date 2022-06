Hariany Almeida e DJ Netto admitem que estão morando juntos: Decidimos com uma semana de namoro

29/06/2022 | 13:11



O amor tem pressa? Não é novidade que Hariany Almeida e DJ Netto reataram o namoro no Dia dos Namorados após dois anos separados, no entanto, você sabia que eles já juntaram as escovas e estão morando juntinhos? Pois é. Durante uma conversa com os fãs nas redes sociais, o casal disparou:

- Essa era a grande novidade que eu tinha para dizer. A gente não sabia se falava ou não, começou Hariany,

- Sim, galera, estamos morando juntos. Foi muito intenso, completou Netto.

A ex-BBB ainda entregou:

- Decidimos com uma semana de namoro.

- A gente começou a ficar, conversar, e ela viajou. Foi tudo muito intenso. Começamos a namorar. Pedi em namoro, foi muito fofo. Com uma semana, a gente falou: Já que é para viver, vamos viver isso direito. Como ela estava mudando para Goiânia, foi uma coincidência, preferimos mudar junto. Eu estava mudando para o apartamento novo. Mudamos juntos para o apartamento novo, contou o músico.