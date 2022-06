Após suposto affair de Wanessa Camargo e Dado Dolabella vazar, Camilla Camargo manda indireta: Calar é melhor

29/06/2022 | 13:10



Nathan, filho de Luciano, contou à apresentadora Débora Lyra, do quadro A Hora da Venenosa, que a cantora e Dado Dolabella já assumiram o romance para a família. No entanto, parece que Camilla Camargo não gostou nem um pouco de ver o primo dando com a língua nos dentes e expondo a vida amorosa da artista.

Nos Stories do Instagram, a famosa compartilhou uma imagem segurando um papel que continha escrita uma mensagem que pode ser interpretada como uma indireta ao primo. As palavras enigmáticas dizem:

Falar é bom. Calar é melhor. Pensar é necessário. Intuir é suficiente.

Eita!