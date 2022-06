Marina Ruy Barbosa faz festa de aniversário antecipada com Karaokê

29/06/2022 | 12:11



O aniversário de Marina Ruy Barbosa é apenas na próxima quinta-feira, dia 30, mas a atriz já começou as comemorações de seus 27 anos de idade. Na última terça-feira, dia 28, ela compartilhou nas redes sociais uma série de registros se divertindo muito em uma festa organizada na loja de roupas da qual é fundadora.

A equipe realizou uma festa junina no escritório, que contou com decoração e comidas típicas, como paçoca e maçã do amor. A noite de diversões contou ainda com um karaokê, onde Marina soltou a voz ao lado de amigos.

A atriz esbanjou alegria enquanto pulava e dançava para cantar Parabéns Para Você. A ruiva até cobriu os olhos e se concentrou para fazer um pedido enquanto apagava as velinhas do bolo de aniversário.