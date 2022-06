Fed não pode assumir que expectativas de inflação seguirão ancoradas, diz Powell

29/06/2022 | 11:14



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta quarta-feira, 29, que a autoridade monetária não pode assumir que as expectativas de inflação permanecerão indefinidamente ancoradas nos Estados Unidos. Segundo ele, se houver aumento desenfreado dessas métricas, o Fed "ficará atrás da curva".

Durante Fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra (Portugal), Powell admitiu que há possibilidade de o BC exagerar no aperto monetário, caso a inflação caia mais rapidamente do que o esperado.

No entanto, na visão dele, o risco principal é de que a estabilidade de preços não seja restaurada.

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que os mercados financeiros têm precificado uma trajetória de juros semelhante à projetada por dirigentes da instituição, com a taxa básica no pico de cerca de 4%.

Durante o Fórum do BCE, o dirigente explicou, no entanto, que a configuração da curva de rendimentos não é uma preocupação prioritária para o Fed. "Nosso foco é intensamente em configurar política que apoie volta da inflação à meta de 2%", esclareceu.