Recarga de bateria, manutenção: 6 questões sobre carros elétricos

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2022 | 10:55



A popularização dos carros elétricos no Brasil aumenta vagarosamente. São vários os motivos, entre eles, falta de políticas públicas e o alto custo para o consumidor final.

Mesmo assim, enquanto as vendas de modelos a combustão caíram 22% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com 2021, as dos carros elétricos no Brasil subiram 78%. Isso representa um total de 13 mil unidades vendidas no período.

Ao redor do mundo, esse avanço ocorre em ritmos mais acelerados: no início do mês, a União Europeia aprovou um projeto que proíbe a venda de motores a combustão a partir de 2035.

A confiança e o interesse por esse tipo de veículo saltam ano após ano: nos resultados da pesquisa EY Mobility Consumer Index (MCI) deste ano, pela primeira vez, mais da metade (52%) dos entrevistados, que pretendem comprar um carro, disseram que vão escolher um modelo híbrido ou elétrico.

O percentual representa um aumento de 11% em relação a 2021 e de 22% se comparado com 2020.

Confira 6 outras curiosidades sobre os carros elétricos, seu funcionamento e tendências para a área da eletromobilidade. Os dados são do engenheiro e especialista do centro de pesquisa, tecnologia e inovação Lactec, Carlos Gabriel Bianchin.

Os veículos elétricos requerem menos manutenção?

Segundo as montadoras, um carro elétrico tem 20% das peças de um veículo a combustão, o que significa que sim, o seu custo de manutenção é significativamente menor.

Ela consiste, basicamente, em processos de calibração e inspeção dos sistemas elétricos, que não conta com elementos como filtro de óleo, velas de ignição e óleo no motor.

Quanto tempo demora para recarregar a bateria?

O sistema de fabricação das baterias é diferente entre os vários fabricantes. Por isso, é difícil dizer um tempo para recarga da bateria.

Depende da capacidade dela, do estado de carga atual, da potência do eletroposto e também da potência do carregador interno ou externo. Existem modelos mais recentes, desenvolvidos para recarregarem 80% da capacidade total da bateria no tempo de cinco minutos.

Enquanto isso, há outros que podem levar três, quatro ou até mesmo dez horas.

A bateria pode ser reutilizada quando não serve mais para o carro?

Em tese, sim. Porque mesmo uma bateria que não está mais com capacidade de carga total para um carro pode suprir de forma satisfatória a demanda energética de uma casa, que é bem menor.

No entanto, ainda não existe uma metodologia que permita esse reuso de forma mais simplificada, para ser aplicado pelos consumidores. O Lactec, por exemplo, está envolvido em projetos que buscam desenvolver essa possibilidade.

É possível fazer um carro elétrico autônomo, que se recarrega com placas solares?

As placas solares têm um índice de eficiência energética muito baixo para isso. Elas convertem, em média, 15% da energia solar que recebem.

Para abastecer um carro, teria que ser uma placa muito grande. Mas elas podem ser usadas em veículos elétricos para alimentar algum acessório, alarme, iluminação ou mesmo uma bateria reserva.

Se o Brasil inteiro passasse a usar veículos elétricos, faltaria energia?

Sobre os carros elétricos no Brasil, se o país trocasse toda a sua frota para elétrica, o seu consumo aumentaria em 6%, segundo estudos. Considerando que, a cada ano, o consumo de energia no Brasil aumenta em cerca de 5%, não seria algo muito severo.

Já a respeito do preço, como o salto seria pequeno, estima-se que não haveria um aumento muito grande de demanda e nem pressão sobre os preços da energia.

O veículo pode ser recarregado na chuva?

Sim. Os eletropostos do carros elétricos no Brasil e a maneira como eles foram projetados permitem que sejam utilizados na chuva e que fiquem expostos ao tempo.

Na Europa, por exemplo, é muito comum que os eletropostos fiquem nos acostamentos, sem nenhum tipo de cobertura. A eletricidade só flui quando o conector está perfeitamente encaixado e o veículo autorizou a recarga (handshaking de comunicação).

Então, não há o perigo de levar choque.