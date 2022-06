Neymar Jr. leva namorada e irmã em premiação no Rio de Janeiro

29/06/2022 | 10:11



Noite de prestígio e boas companhias! Na última terça-feira, dia 28, Neymar Jr. compareceu ao prêmio Fui Clear, do produtor de conteúdo esportivo Eduardo Semblano, e levou a namorada, Bruna Biancardi, e a irmã, Rafaella Santos, para curtirem o evento no Hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Raramente posando em público, o casal sorriu para os fotógrafos e esbanjou glamour na recepção da premiação, que busca homenagear os grandes nomes do futebol brasileiro.

O atleta apareceu de terno marrom e boina enquanto Bruna optou pelo modelito all black, desfilando com o vestidão preto que deixava as pernas à mostra. Já Rafaella usou e abusou do branco, jogando um blazer por cima da blusinha e apostando na meia-calça.