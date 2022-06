Filha de Tadeu Schmidt celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+: Sou queer e me orgulho

29/06/2022 | 10:10



Valentina Schmidt, de 20 anos de idade, usou as redes sociais para fazer um post em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Na imagem, a filha de Tadeu Schmidt aparece segurando uma placa que diz: Eu sou queer e me orgulho.

Na legenda, ela desabafou:

Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente.Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade.Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todes nós.

Nos comentários, Tadeu mandou uma série de corações coloridos.

Família fofa, né?