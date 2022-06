Pedro Castro é o 17º eliminado do reality 'No Limite 2022'

29/06/2022 | 10:06



Pedro Castro foi o 17º eliminado do reality show No Limite nesta terça-feira, dia 28. Ele foi o terceiro participante a deixar o programa após a união dos grupos para a formação da Tribo Estrela. Na última semana, após discutir com Ninha, o zootecnista chegou a chorar e disse que queria ir para casa. Depois, tentou se explicar, mas deixou seus colegas e aliados confusos. Antes de ser eliminado, Pedro Castro inventou que tinha encontrado um ídolo escondido que dava direito à imunidade. No entanto, Ipojucan encontrou o objeto e a mentira acabou sendo descoberta.