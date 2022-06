Música e teatro fazem parte da programação do projeto “Sábado em família” no Sesc São Caetano

Da redação



Música e teatro são as atividades oferecidas pelo Sesc São Caetano nos sábados de julho a partir das 16h, as atrações fazem parte do projeto “Sábado em Família” com programação que vem despertando grande interesse nas famílias pela diversidade e qualidade das companhias envolvidas. Nesse mês, três Cias. diferentes garantirão a diversão e entretenimento às famílias presentes.

Os espetáculos são abertos ao público geral sem restrição etária, mas para não ficar de fora é importante garantir o ingresso pela rede Sesc, R$ 25,00 / R$ 12,50 / R$ 7,50



Música

2/7

Era Uma Vez Uma Canção

Com Flor de Crejoá

Qual criança nunca inventou uma canção? Um show inédito que instiga a criação de canções e combinações de palavras. Serão tocadas as canções autorais do grupo. Toda a dramaturgia que permeia as canções foi criada pelos artistas, contando as histórias de como surgiram as composições.

Teatro

9/7

A Revolução na Cozinha

Com Teatro de La Plaza

Um atrapalhado chef de restaurante, depois de arrumar sua cozinha, resolve tirar um cochilo. Enquanto ele dorme, os objetos da cozinha, utensílios e alimentos, começam a ganhar vida, falando e se mexendo. Ao despertar de sua soneca, o cozinheiro se envolverá numa aventura fantástica, onde sonho e realidade se confundem. A vassoura, a lixeira, o relógio-cuco, os legumes que cozinham na panela, o frango e o peixe que acabaram de sair da geladeira têm vontade própria e vão provocar uma... Revolução na Cozinha.

16/7

O Senhor das Vassouras

Com Teatro de La Plaza

Chimbico, o Gari da limpeza está muito feliz: ele ganhou uma bela flor de sua namorada, e irá levá-la para o serviço.

Porém, hoje vai ter muitos contratempos para realizar a limpeza do lugar: um homem de negócios totalmente desligado do cuidado da natureza vai quase destruir seu prezado tesouro.

Mas o funcionário da limpeza se dá muito bem com os objetos de sua faxina, e todos vão colaborar para dar uma lição no empresário.

Misturando Teatro de objetos, clown e atuação, os atores mostram, com muito humor, como as pessoas são descuidadas com o lixo no dia a dia.

23 e 30/7

Os Filhos de Iauaretê, a onça-rei

Com Cia Pé de Ouvido

O espetáculo conta a história de dois irmãos muito diferentes, filhos da onça-rei Iauaretê e da jovem indígena Kamakuã. Juruá é um excelente caçador que passa a destruir a mata para se sentir mais poderoso do que os outros. Iauaretê-Mirim é um solitário canoeiro que vive buscando o sol e caçando as estrelas e, por isso, segue a jornada para se tornar pajé. Por meio dos caminhos opostos desses irmãos, a peça convida o público a refletir sobre o bem viver entre nós e a Terra.

Criada em 2013 pelas contadoras de história e atrizes Débora Sperl e Lilia Nemes, a Cia. Pé do Ouvido compartilha contos da tradição oral de diversos povos, estimulando sua recriação no imaginário de cada um. A dupla já participou de programas como o Viagem Literária, o SESI Literatura Viva e gravou histórias no programa de televisão Quintal da Cultura. Os filhos de Iauaretê, a onça-rei, é o primeiro espetáculo teatral da companhia.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 2, 9, 16, 23, 30 de julho

Horário: a partir das 16h

Recomendação etária: Livre

Ingressos: R$ 25,00 / R$ 12,50 / R$ 7,50

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 9h às 21h30, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?