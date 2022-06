Zenit anuncia ida de Yuri Alberto ao Corinthians e contratação de Mantuan e Ivan

29/06/2022 | 09:54



O Zenit, da Rússia, confirmou nesta quarta-feira o acordo feito para ceder o atacante Yuri Alberto ao Corinthians por empréstimo até o meio de 2023. Em contrapartida, o clube russo contará com o meia-atacante Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan, ambos cedidos pela diretoria corintiana, emprestados por contrato com a mesma duração do vínculo de Yuri.

"Yuri Alberto fará parte do time brasileiro durante a temporada 2022/2023, e o elenco do Zenit será reforçado pelo goleiro Ivan Quarezma da Silva e o atacante Gustavo Mantuan", diz o comunicado. "Em meados de julho, os jogadores chegarão do Brasil em São Peterburgo, onde passarão por exames médicos e assinarão contratos com o clube".

A confirmação da negociação já era esperada nesta quarta, até porque Yuri Alberto esteve na Neo Química Arena na noite de terça e viu seus novos companheiros empatarem por 0 a 0 com o Boca Juniors, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Destaque do time em jogos recentes, como na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, Mantuan esteve em campo, jogando como titular. Já Ivan ficou no banco de reservas.

Contratado pelo Zenit no final de janeiro, após se destacar pelo Internacional, o novo reforço corintiano, que tem 21 anos, jogou 15 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências vestindo a camisa do time russo. O início da carreira dele foi no Santos, clube no qual atuou desde cedo nas categorias de base.

De saída para dar lugar a Yuri Alberto, Mantuan também tem 21 anos, foi formado pela base corintiana e vivia um bom momento após ser atrapalhado por lesões. Na atual temporada, marcou cinco gols e anotou uma assistência em 31 partidas. Ivan, de 24 anos, foi contratado neste ano com a expectativa de ser o futuro substituto de Cássio e jogou apenas três vezes.