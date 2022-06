Estado faz repasse de R$ 1,9 bilhão em investimentos para Grande ABC

Renan Soares

Especial para o Diário



29/06/2022 | 08:35



O Estado enviou quase R$ 2 bilhões para as sete cidades em 18 meses na forma de repasses de recursos voluntários. O balanço foi apresentado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que na manhã de ontem realizou a primeira assembleia geral ordinária presencial do ano. O colegiado também deliberou sobre medidas de enfrentamento da pandemia. (Leia mais abaixo).

O governo estadual repassou cerca de R$ 1,9 bilhão aos sete municípios, desde do início de 2021, data da posse dos atuais prefeitos. Os valores foram destinados para diferentes projetos e obras, abrangendo diversos setores, como saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação, entre outros.

“Esse levantamento recoloca o Consórcio com protagonista e mostra o quanto tem dado resultado esse trabalho de acompanhamento e de monitoramento. Primeiro é realizado o trabalho de diagnóstico, que possibilita identificar nas cidades qual é a prioridade, que muitas vezes não é a demanda mais custosa, não é o investimento financeiro mais alto, mas é o que tem mais importância”, comentou o presidente do colegiado e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), durante a reunião.

Além do gestor andreense, também estiveram presentes outras autoridades, como os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e a vice-prefeita de Diadema, Paty Ferreira (PT). As outras cidades enviaram representantes.

Os repasses realizados em pouco mais de um ano são diferentes das verbas constitucionais, que são obrigatórias, e fazem parte dos investimentos públicos liberados deliberadamente pelo Estado aos municípios.

O valor de R$ 1,9 bilhão é a junção de diversos pleitos feito pelos sete prefeitos do Grande ABC, tanto para seus municípios quanto para região como um todo. Entre os investimentos está a instalação da Rede Lucy Montoro em Diadema (R$ 3,7 milhões), a retomada dos repasses para melhorias no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá (R$ 9 milhões), e a conclusão do Hospital Santa Luzia, em Ribeirão Pires (R$ 16 milhões).

Além disso, a constante presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem gerado diversos anúncios relacionados a obras de infraestrutura, drenagem, mobilidade, entre outros setores. Desde que assumiu o governo estadual, o tucano já esteve seis vezes na região.

Na última visita do chefe do Palácio dos Bandeirantes ao Grande ABC, realizada no domingo, o tucano liberou R$ 189,2 milhões para série de obras em São Bernardo. Entre os principais investimentos anunciados está a criação do maior AME (Ambulatório Médico de Especialidade) do Estado, obras do Viaduto Estaiado Robert Kennedy e urbanização e revitalização ambiental do Núcleo Alvarenguinha.

“Os recursos destinados ao Grande ABC são frutos da integração dos prefeitos, além da constante frequência do governador na região, fortalecendo o papel e o protagonismo do Consórcio em políticas públicas que têm impacto direto na vida da nossa gente”, afirmou Paulo Serra, que ainda ressaltou que o colegiado irá ouvir os outros candidatos ao governo do Estado, assim que os nomes forem formalizados, para avaliar juntos as propostas de cada um para a região.