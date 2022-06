Daniel é o 7º eliminado do 'MasterChef' por servir frango 'um pouco seco'

29/06/2022 | 08:34



Daniel deixou o reality show MasterChef nesta terça-feira, 28. Ele foi o 7º eliminado da atual temporada da competição por servir um frango considerado "um pouco seco" pelos jurados. Em uma prova que homenageava a Semana de Arte Moderna de 1922, ele teve uma disputa acirrada com os colegas Renato, Rafael e Lays. Pelos bons resultados dos competidores, os chefs julgaram o desafio como digno de semifinal do programa. O cozinheiro foi eliminado, mas recebeu elogios e aplausos. "Acalmou o meu coração. Sempre falei que não queria sair do programa cozinhando mal, depois de apresentar algo sem sabor ou de receber broncas dos chefs. Sair em uma prova em que todos foram enaltecidos é maravilhoso", disse Daniel ao portal da Band.