Maria Lina Deggan mostra onde guarda as roupas e objetos pessoais de João Miguel: Já passou da fase de olhar e ficar triste

29/06/2022 | 08:10



Maria Lina Deggan compartilhou com seus seguidores que ainda guarda muitas roupas e objetos pessoais de João Miguel, seu filho com Whindersson Nunes. O pequeno morreu após um parto prematuro em maio de 2021. A influenciadora contou que doou muita coisa, mas optou por guardar alguns pertences com valor afetivo.

- Muita coisa a gente conseguiu devolver, mas muita coisa já tinha sido comprada, então não teve como, disse ela, enquanto mostrava o carrinho de bebê, cadeirinha de carro, bolsa de viagem.

Grande parte das coisas fica guardada no apartamento de Maria, e nas casas da avó e da mãe.

- Muita coisa eu doei, mas muita coisa eu não vou doar porque foram escolhidas a dedo, então acho que não tem necessidade de doar. Minha vó e minha mãe guardam nos quartos de visita delas, não ocupa espaço nenhum. Vai ficar aqui guardado até quando eu achar necessário.

Logo depois, Maria comentou que gosta de olhar as peças de vez em quando e que já não lhe traz tristeza.

- Está tudo bem. Não remete a tristeza, nunca, só a coisa boa. A gente já passou da fase de olhar e achar triste. A gente acha fofo, bonitinho.