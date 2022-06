Redação

Do Rota de Férias



29/06/2022 | 07:55



O setor de turismo foi um dos primeiros a adotar programas de conservação – de projetos de manejo sustentável de florestas até a contenção da extinção de espécies ameaçadas. Por isso, muitos hotéis promovem o desenvolvimento sustentável em suas atividades. Conheça acomodações que cuidam da fauna brasileira.

5 hotéis que protegem a fauna brasileira

Mirante do Gavião Amazon Lodge

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirante do Gavia~o Lodge (@mirantedogaviao)

Localizado na Amazônia, às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas – 2º maior arquipélago fluvial do mundo, com mais de 400 ilhas –, o Mirante do Gavião Amazon Lodge apoia um dos muitos projetos ambientais da Associação de Artesãos do Rio Jauaperi (AARJ). Trata-se do “Bicho de Casco”, que protege quatro espécies de quelônios ameaçados na bacia do Rio Negro: iaçá, irapuca, tracajá e tartaruga-da-Amazônia.

Uma força-tarefa movimenta cinco comunidades ribeirinhas e exige uma dedicação contínua de quase oito meses. É preciso deslocar-se para estas zonas de desova afim de recolher os ovos e realocá-los em locais aos olhos dos vigilantes para a choca. De janeiro a março, ocorre o nascimento das tartaruguinhas, seguido de mais 30 dias de cuidados até a fase final de liberação dos filhotes por meados de abril. Anualmente, cerca de 3 mil quelônios são soltos em segurança na natureza.

—

Caiman, Pantanal

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caiman • Pantanal, Brasil (@caimanpantanal)

Na maior planície alagada do Planeta, no Mato Grosso do Sul, a Caiman, Pantanal é um refúgio ecológico de 35 mil hectares fundado há mais de 35 anos com a missão de conservar flora, fauna brasileira e a cultura pantaneira. Além de ter uma reserva dedicada à conservação perpétua do bioma, a RPPN Dona Aracy, o local serve de base para iniciativas pioneiras de conservação. É o caso de projetos como o Instituto Arara Azul e o Onçafari, que realizam na Caiman suas pesquisas científicas e monitoramentos de espécies.

Fundado há dez anos, o Onçafari foi precursor na proteção da onça-pintada e já realizou, inclusive, trabalhos importantes de reintrodução de animais à natureza. O êxito do projeto foi tamanho que hoje já se pode localizar no ambiente membros da terceira geração de onças resgatadas.

—

Pousada Trijunção

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Trijunc¸a~o (@pousadatrijuncao)

Na divisa dos estados da Bahia, Minas Geais e Goiás, a Pousada Trijunção está em meio ao Cerrado . Desde sua abertura, em 2018, estimula a preservação do bioma e fomenta o turismo neste destino ainda pouco conhecido pelos brasileiros, conectando o hóspede com a natureza peculiar das veredas, dos rios perenes e a vasta fauna e flora.

Entre os passeios, destaca-se um eco safari em carros adaptados para observação de animais como o lobo-guará, símbolo do Cerrado. Neste caso, o tout é feito em parceria com o Onçafari, responsável pelo monitoramento, estudo e preservação da espécie na região.

—

Unique Garden

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Unique Garden (@uniquegarden)

Nos limites do Parque Estadual da Cantareira, no interior de São Paulo (SP), o Unique Garden é responsável pelo Mantenedouro Conservacionista Tatiana Siaulys, criado em 2005, que recebe e abriga animais que não podem voltar para seu habitat natural por diversos fatores, desde incapacidade física até ecológica. Neste espaço são realizadas ações de educação ambiental, onde o visitante tem a oportunidade de conhecer algumas das 56 diferentes espécies ali acolhidas.

—

Txai Resort

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Txai Resorts (@txairesorts)

Em toda a extensão dos mais de 8 mil quilômetros de costa brasileira, cinco espécies de tartaruga-marinha fazem das areias sua morada para desova e reprodução. Projetos como o Tamar tornaram-se mundialmente conhecidos e celebrados, assim como outras iniciativas locais, por exemplo, o Txaitaruga, do Txai Resort Itacaré, em parceria da UESC-BA.

Na Costa do Cacau (BA), o trabalho monitora as praias Itacarezinho, Patizeiro e Pompilho para garantir o andamento do ciclo reprodutivo das tartarugas-marinhas. Ele possibilitou o retorno de mais de 120 mil animaizinhos ao mar.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns hotéis que protegem a fauna brasileira, é hora de planejar a próxima viagem. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.