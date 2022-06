No Masterchef Brasil, participantes precisam preparar verdadeiras obras de arte e empratá-las em telas!

29/06/2022 | 01:11



O MasterChef Brasil desta terça-feira, dia 28, começou com o Top 10 da edição, e a primeira prova já exigiu criatividade dos participantes. Para isso, eles tiveram que se dividir em duplas, a começar com Daniel, que por ter ganho a última prova, pôde escolher dua dupla e a dos colegas.

Daniel e Renato;

Edileide e Paraskevi;

Bruno e Melina;

Rafael e Lays;

Fernando e Jason.

E o tema da prova foi daqueles de dar água na boca, inspirada na comida australiana do Outback! Os participantes precisavam fazer o que quisessem, mas colocando neles um toque Outback neles. Precisavam ser três pratos para compartilhar, sendo um deles com uso obrigatório de costela de porco, e os melhores tinham a chance de entrar no cardápio do restaurante!

A prova, como de costume, colocou a todos na pressão! Paraskevi e Edileide foram logo criticadas por terem escolhido fazer um bolinho recheado com carne moída e um croquete, dois pratos parecidos, e Daniel e Renato surpreenderam Helena Rizzo ao dizerem que um de seus pratos seria uma sobremesa. Helena pareceu não achar uma boa ideia, mas Henrique Fogaça disse que estava valendo.

A tensão foi até o último segundo do tempo disponível, e depois que a prova se encerrou, os chefs do próprio Outback, que eram os convidados do dia, passaram nas bancadas provando apenas as costelas feitas. Eles então decidiram qual foi o melhor prato na opinião deles, e deixaram registrado em um envelope.

Feito isso, foi hora dos jurados chamarem cada dupla para provar os outros dois pratos feitos. Rafael e Lays receberam algumas críticas pela execução dos pirulitos de mac n cheese e pelo prato de pimentas jalapeño recheadas ter ficado muito apimentado. Melina e Bruno fizeram pratos médios segundo os jurados, com um camarão muito elogiado e o outro prato, nem tanto.

Os pratos de Fernando e Jason também não agradaram tanto. Eles fizeram barcas de onion rings recheadas, que segundo Erick Jacquin, não precisava de queijo nelas, e o segundo prato foram batatas fritas, que os jurados acharam sem graça para o nível da prova. Depois foi hora dos croquetes gregos de Edileide e Paraskevi. Elas também ouviram que o queijo colocado não havia necessidade, mas no geral, foram elogiadas.

- De uma forma acho que vocês entenderam a prova, estão de parabéns, disse Jacquin.

Para encerrar, Daniel e Renato, que fizeram croquete de costelinha com molho barbecue, e uma rabanada com o clássico pão australiano do restaurante. Helena e Fogaça acharam os croquetes secos, mas gostaram, e a ideia da rabanada foi interessante para Jacquin.

A decisão foi diferente da de costume: ao invés de escolher as melhores duplas como um todo, eles escolheram os melhores pratos em si. Os pratos que eles mais gostaram foram o croquete de Edileide e Paraskevi, e o camarão de Melina e Bruno. Os quatro foram para o mezanino. Mas ainda teve mais uma dupla para ser salva, a de quem fez o melhor prato com costelinha de porco, e esta conquista ficou com Jason e Fernando!

Prova de eliminação

A prova de eliminação desta semana foi difícil e inusitada, inspirada no centenário da Semana de Arte de 1922. Os participantes precisavam fazer um prato criativo no qual a parte visual contaria bastante. A ideia era que fosse algo bem artístico, homenageando o evento e a cultura do Brasil. E detalhe, o empratamento deveria ser feito em cima de uma tela branca!

Cada participante conseguiu passar um pouco da própria personalidade para suas telas, e quando o tempo foi chegando ao fim, todos estavam com as coisas encaminhadas, menos Renato, que deixou todos roendo as unhas de nervoso sem saber se ele conseguiria finalizar.

Depois, os chefs analisaram os pratos e deliberaram. Helena Rizzo disse que os quatro foram muito bem, trazendo um pouco de suas histórias, e realizando uma prova digna de semi-final. Os melhores pratos da prova foram os de Rafael e Lays, e a vencedora foi Lays! Com isso, a disputa pela permanência ficou entra Daniel e Renato, e quem deixou o programa acabou sendo Daniel. Jacquin ainda quis destacar que o resultado foi por pouco, e que todos os chefs erram ao longo da carreira.

E aí, o que você achou do resultado desta semana?