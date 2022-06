Bolsonaro confessa ter ameaçado médico de transferência para tomar cloroquina

28/06/2022 | 19:46



O presidente Jair Bolsonaro confessou ter ameaçado um médico de transferência para a fronteira para tomar remédios comprovadamente ineficazes contra a covid-19, quando sentiu sintomas da doença. A declaração foi dada em entrevista concedida a um canal no YouTube em 25 de maio, mas veiculada apenas nesta terça-feira, 28.

Após reiterar ataques às vacinas contra a covid-19, recomendadas por cientistas, Bolsonaro relatou que já teve sintomas da doença e precisou de assistência médica. "Falei: 'acho que estou com sintomas'. Eu estava broxa. Estava meio broxa. E ele falou para mim: 'vamos fazer o teste'. Falei: 'me traz o remédio, porque o exame só vai sair o resultado amanhã, pode ser tarde demais'. 'Ah, protocolos nossos'. Falei: 'traz remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente'. Tomei, no dia seguinte estava bom", relatou o presidente.