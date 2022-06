Guarani anuncia contratação de Mozart, ex-técnico de CSA e Guarani

28/06/2022 | 18:55



O Guarani anunciou no começo da noite desta terça-feira a contratação do técnico Mozart para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador já está em Campinas e irá acompanhar, dos camarotes do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partida contra o Ituano.

O acerto com Mozart foi muito rápido, o único empecilho do Guarani foi na questão financeira. O time bugrino chegou a pensar em desistir de contratar o treinador, mas resolveu a situação e anunciou o comandante nesta terça-feira, horas antes da equipe entrar em campo na Série B.

Mozart assinou com o Guarani até o final do Campeonato Paulista. Além do treinador, o time bugrino está próximo de anunciar Rodrigo Pastana, que trabalhou com Mozart no Cruzeiro, CSA e Coritiba, para o cargo de superintendente de futebol.

Volante, ex-Palmeiras, Coritiba e Flamengo, nos tempos de jogador, com passagens pela Europa e seleção brasileira, Mozart iniciou sua carreira como treinador em 2013.

Teve passagens pelas categorias de base do Coritiba e, em 2020, assumiu o CSA, quando alcançou a quinta posição na Série B. No ano passado, dirigiu Chapecoense, Cruzeiro e retornou ao CSA, onde mais uma vez brigou pelo acesso até a última rodada.

Ele chega com a dura missão de tirar o Guarani da zona de rebaixamento. "Nós temos totais condições de sair desta situação. É um elenco de qualidade. Claro que é preciso fazer alguns ajustes, mas não é só o Guarani. Nove atletas já foram meus jogadores e isso também facilita bastante", disse Mozart, à Rádio Central.