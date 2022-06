Paciente celebra 51 anos de casamento e faz homenagem à esposa no Centro Hospitalar Municipal de Santo André

Da Redação



28/06/2022 | 18:02



Neste ano, a celebração do aniversário de casamento do aposentado Teodoro Del Carmen Senn Mendonza, de 79 anos, e da esposa Priscila Marlena Vasques Valdebenito, de 78 anos, foi marcada por amor, união e trabalho em equipe. Internado no Centro Hospitalar Municipal (CHM) há uma semana, com diagnóstico de inflamação de pares de nervo craniano, o paciente apaixonado contou com ajuda dos profissionais da unidade hospitalar para organizar uma surpresa para a amada, com quem divide a vida há 51 anos.

Ansioso desde que acordou, a todo momento o aposentado mostrava fotos dos filhos e perguntava se a esposa já havia chegado. Para recebê-la, o quarto foi decorado com bexigas coloridas, instaladas próximas ao leito que Teodoro ocupa desde a última terça-feira (21).

Ao chegar no quarto para a habitual visita, a expressão de tristeza deu lugar a um sorriso espontâneo quando Priscila viu o marido. “Estava triste porque sempre saíamos para viajar, jantar ou dançar e nesse ano pensei que não teria nada disso. Fiquei muito emocionada e agradecida, porque eu nunca imaginei que poderia receber tanto carinho. Foi uma graciosa surpresa”, disse.

A emoção também tomou conta da equipe, que foi cúmplice na organização, dos filhos do casal, que participaram da celebração por meio de chamada de vídeo, e dos outros pacientes que dividiam o quarto com o senhor Teodoro.

Com os olhos cheios d’água com a chegada da esposa, Teodoro entregou flores e chocolate para a companheira. O momento foi marcado ainda com um bolo preparado pela equipe de nutrição do hospital. “Eu estou emocionado, feliz e agradecido pelo momento. Minha amada, minha companheira me apóia tanto, trabalhando todo dia, sou grato a ela e aos nossos filhos”, comentou Teodoro.

Há 43 anos no Brasil, o casal chileno veio para o país em busca de trabalho e desde então se divide entre a cidade Concepción, localizada a 600 quilômetros de Santiago, e Santo André. A união resultou no nascimento de três filhos, de 50 anos, 48 anos e 42 anos, uma neta e uma bisneta. “Eu tinha 22 anos quando eu o conheci. Eu estava no ônibus, tinha pouca gente, o ônibus estava indo embora e ele entrou correndo, sentou do meu lado, puxou assunto e estamos juntos até hoje”, lembra a esposa.

Quadro clínico

Após uma semana de internação, o paciente segue estável e passará por avaliação do urologista da unidade após ser constatado um adenoma de próstata. “Ele teve uma inflação de pares de nervo craniano e isso trouxe para ele visão dupla e queda da pálpebra. Esses sintomas permanecem e ele vai ficar com uso de medicamento específico . No ponto de vista clínico ele está estável, mas houve um achado de adenoma de próstata e ele passará por avaliação de urologista” explicou o coordenador médico da Clínica Médica, Thiago Arantes.

Humanização

Unindo acolhimento, cuidado e humanização, constantemente os equipamentos municipais de saúde realizam ações para aproximar e fortalecer o vínculo entre paciente e profissional, onde um elo é formado durante a permanência no local. “Ele acordou e logo nos falou que hoje era aniversário de casamento. Não é comum o paciente prestar homenagem para a visitante, geralmente é o contrário, e ele estava todo contente pedindo ajuda para comprar flores e chocolate para ela. Nos sensibilizamos e organizamos tudo com muito carinho” explicou a coordenadora de enfermagem da clínica médica Juliane Gentili Cherit.