Representante de Johnny Depp nega que ele estaria negociando para voltar a atuar em Piratas do Caribe

28/06/2022 | 16:10



Se você é fã de Piratas do Caribe e sonhava com a possibilidade de ver Johnny Depp como Jack Sparrow novamente, temos más notícias.

Segundo a Fox News, um representante do ator negou que ele esteja em meio a qualquer negociação para que isso ocorra. A informação foi dada após um site australiano divulgar que ele estaria fechando um acordo de 301 milhões de dólares, o equivalente a um bilhão e meio de reais, com a Disney para aparecer no sexto filme da franquia.

Durante o julgamento de Depp e sua ex, Amber Heard, o ator foi confrontado pelo advogado de Amber a respeito de uma entrevista que havia dado dizendo que não voltaria a trabalhar na franquia de filmes nem por 300 milhões de dólares e um milhão de alpacas, e o ator confirmou que nada no mundo o faria voltar.