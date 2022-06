No dia do casamento, ex-marido de Britney Spears teria tentado invadir o quarto da cantora

28/06/2022 | 16:10



Como você viu, o ex-marido de Britney Spears tentou invadir a sua cerimônia de casamento com Sam Asghari. Segundo informações do TMZ, um dos seguranças da cantora deu depoimentos sobre o ocorrido durante uma audiência preliminar no tribunal na última segunda-feira, dia 27.

O profissional, que foi demitido devido ao incidente, disse ao juiz que Jason Alexander foi direto para o quarto de Britney após entrar furtivamente na propriedade e na casa principal. O penetra teria tentado abrir a porta dos aposentos da artista enquanto ela estava dentro, mas estava trancada. O guarda revelou que ele ficava repetindo que precisava falar com a ex-esposa e estava procurando por ela, mesmo não estando na lista de convidados. De acordo com o relato, Alexander teria gritado enquanto corria pela mansão:

- Sou Jason Alexander. O primeiro marido. Estou aqui para estragar o casamento.

Após entrar na tenda de casamento onde as núpcias seriam realizadas, ele também teria bradado:

- Ela é minha primeira esposa, ela é minha única esposa.

Além disso, o segurança testemunhou que Alexander teria sido visto nos arredores da propriedade várias vezes antes do casamento, incluindo o dia anterior e Britney havia o chamado de assustador em conversa com seu agente, Cade Hudson. Jason foi preso pela polícia antes que pudesse fazer contato com a cantora. No entanto, o TMZ noticia que ele se declarou inocente das acusações de perseguição criminal, vandalismo e agressão. A artista conseguiu uma ordem de restrição de três anos contra o ex-marido.