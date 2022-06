OAB de São Bernardo promove evento em homenagem ao jurista Dalmo Dallari e ao Padre Júlio Lancellotti

Da Redação



28/06/2022 | 15:04



A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo promoverá nesta terça-feira (28), às 19h, na sede da OAB da Cidade, o seminário: “Os Direitos Humanos no Pensamento do Jurista Dalmo de Abreu Dallari”, em memória e homenagem ao professor e ex diretor da Faculdade de Direito da USP, que faleceu em abril deste ano, aos 90 anos de idade.

“Dallari foi o jurista que mais se dedicou à defesa dos direitos humanos na história contemporânea do Brasil. Ele definia direitos humanos como necessidades humanas, sem as quais as pessoas, principalmente as crianças e jovens, não poderiam sobreviver e se desenvolver adequadamente. Dallari teve atuação destacada no processo que gerou a Constituição Cidadã de 1988, principalmente para termos o artigo 5º, que garante os direitos fundamentais para todos os brasileiros”, afirma Ariel de Castro Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo e ex aluno do professor em Cursos de Direitos Humanos.



Para homenagear o jurista, a OAB de São Bernardo contará com a participação e palestras dos filhos do professor: Pedro Dallari, ex-deputado, advogado e professor da USP, e a jornalista e escritora Mônica Dallari. Também estarão no evento como expositores, a advogada Eunice de Jesus Prudente, professora da Faculdade de Direito da USP e ex Secretária de Justiça do Estado São Paulo; o Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo; o ex senador Eduardo Suplicy, economista, professor e atual vereador de São Paulo e o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, fundador do IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa, conselheiro do Innocence Project Brasil e ex conselheiro da Human Rights Watch.

No seminário, que será coordenado pelo presidente da OAB de São Bernardo, Luiz Ricardo Bertanha, e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, o Padre Júlio Lancellotti será homenageado também, por sua atuação na defesa dos direitos humanos das crianças, adolescentes e da população de rua.

Durante o evento, também serão anunciados os membros efetivos advogados e os membros colaboradores da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo, entre eles, o rapper Afro-X, que é morador de São Bernardo e egresso da Casa de Detenção de São Paulo- Carandiru, a ativista social Rosangela Marques, e o cantor Don Ernesto, filho de perseguidos políticos durante a Ditadura Militar Brasileira.



Dia 28 de Junho de 2022 (Terça -Feira)

Às 19 hs

Sede da OAB – SBC (Rua 23 de Maio, 215, Bairro Anchieta, São Bernardo)