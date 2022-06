Grazi Massafera ganha homenagem de aniversário de Mariana Goldfarb

28/06/2022 | 15:10



Família! Nesta terça-feira, dia 28, Grazi Massafera entrou oficialmente para o clube das quarentonas. A atriz - que é muito amada por todos os seus amigos e fãs - recebeu diversas homenagens nas redes. Uma delas foi de Mariana Goldfarb, esposa de seu ex-marido, Cauã Reymond. Em uma publicação feita em seus Stories, a modelo compartilhou uma foto da aniversariante e escreveu:

Parabéns, Grazi. Muita luz, sucesso, saúde e amor nessa nova fase. Que o universo continue te abençoando grandemente.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que as mulheres mostram que tem uma boa relação. Recentemente, a dupla publicou uma foto junto de Cauã e de Sofia Marques. A pequena é fruto do antigo casamento de Grazi com o ator.