Corinthians anuncia volta da multicampeã Vic Albuquerque para o futebol feminino

28/06/2022 | 14:45



O Corinthians viu seu poder ofensivo em 2022 cair bastante após a saída de Vic Albuquerque no fim do ano passado. A jogadora aceitou uma oferta do Madrid FFC e se aventurou na Espanha. Nesta terça-feira, o clube oficializou o retorno da atacante multicampeã para tentar manter a hegemonia no futebol nacional.

Atualmente na quarta colocação do Brasileirão, atrás de Palmeiras, Internacional e São Paulo, o Corinthians se reforça para a reta final na competição e Vic Albuquerque pode ser um diferencial para o técnico Artur Elias. São quatro empates e uma derrota em 13 jogos, campanha bem abaixo da apresentada no título de 2021.

"Uma das coisas mais mágicas da vida é voltar para casa. Craque, vencedora, dona de uma história gigantesca no Timão e de volta para o Corinthians! Seja muito bem-vinda, Vic Albuquerque", anunciou o Corinthians.

A atacante conquistou sete títulos com a camisa do Corinthians entre 2019 e 2021. O tricampeonato paulista, além dos Brasileiros de 2020 e 2021 e das Libertadores de 2019 e 2021. Em 99 partidas disputadas pelo clube, foram 54 gols.

"Não foi fácil sair daqui. Mas foi importante viver novas experiências e novos desafios. Acho que nesse período em cresci muito como atleta e como pessoa", afirmou Vic Albuquerque, que se apresentou no Parque São Jorge e viu seu cantinho do vestiário preservado.

"Sabe quando você percebe que está na sua casa? Quando você vê que tudo que ficou permanece ali, só esperando você voltar", completou Vic Albuquerque, no reencontro com a camisa 17 com a qual se consagrou no Corinthians.