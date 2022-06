Conselho de enfermagem visita hospital que teria vazado informações de Klara Castanho

28/06/2022 | 14:11



As investigações sobre o vazamento de dados de Klara Castanho na triste história compartilhada por ela em carta aberta no último fim de semana continuam. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, dia 28, o Coren-SP, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, afirma que aguarda documentos internos do hospital que teria vazado as informações de atriz, que engavidou após sofrer abuso sexual.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, na última segunda-feira, dia 27, representantes do conselho visitaram o hospital a fim de apurar e investigar uma suposta infração ética de um dos funcionários do hospital.

Durante seu relato sobre a situação de violência que viveu, Klara explicou que ainda sob efeito de anestésicos foi ameaçada por uma enfermeira sobre o vazamento de informações:

No dia em que a criança nasceu, eu, ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou: Imagina se tal colunista descobre essa história. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente para me acolher e proteger.

Em nota, o Coren-SP conta que mesmo que a sociedade cobre respostas imediatas, as investigações e a apuração serão feitas cautelosamente sobre o caso da atriz.