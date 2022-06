Smartphone usado: veja dicas na hora da compra

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2022 | 13:55



Para ter um bom celular em mãos hoje em dia, nem sempre é necessário comprá-lo novinho na loja por um preço alto. Se você gosta de trocar de telefone todo ano e usar aparelhos top de linha, algumas empresas lançaram a assinatura de celular no Brasil – um contrato de aluguel.

O segredo, de acordo com a Proteste, é fazer a escolha na ponta do lápis para saber se vale, realmente, a pena o novo serviço. Mas, se deseja investir um pouco menos na novidade e dar upgrade no modelo do seu celular. outra possibilidade é comprar um aparelho de smartphone usado.

Dados da consultoria IDC Brasil, de 2021, mostram que o mercado de smartphone usado ou de geração anteriores está crescendo. Por exemplo: a varejista Trocafone, especializada em compra e venda de aparelhos usados, representava 7,2% das vendas totais de smartphones em 2020.

“O segmento de smartphone usado tem potencial de crescimento anual de 16%. Assim, é possível encontrar bons descontos no mercado”, afirma Daniel Barros, especialista PROTESTE.

No recommerce estratégia que consiste na compra ou venda on-line de produtos de segunda mão, há muitas empresas com boa reputação. Elas inspecionam e classificam os celulares para a venda, dando mais segurança ao consumidor.

“Já no comércio informal, o usuário deve ficar atento a alguns cuidados para evitar dor de cabeça”, alerta o especialista.

Confira algumas dicas importantes na hora de comprar um smartphone usado: