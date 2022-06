Charge - 28 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



28/06/2022 | 13:28



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), oficializou ontem representação no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) contra a Enel Distribuição São Paulo, pelos maus serviços prestados pela concessionária de energia elétrica na cidade. O documento foi formalizado ao lado da deputada e primeira-dama, Carla Morando (PSDB), no gabinete do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo.