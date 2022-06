Ana Carolina presta contas de programas sociais de Sto.André

Da Redação



28/06/2022 | 13:22



A primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que é pré-candidata a deputada estadual, dedicou os últimos dias para prestar contas sobre os programas sociais desenvolvidos por meio do Núcleo de Inovação Social da cidade.

Durante as agendas, Ana Carolina detalhou programas como o Moeda Verde, Santo André Solidária e Banco de Alimentos, programas que têm chamado a atenção de outros municípios do Estado de São Paulo. “Estamos dialogando com a população, prestando contas do trabalho que o Núcleo de Inovação Social realiza na cidade”, destacou Ana Carolina, em evento com professores no clube Aramaçan, realizado ontem.

No último dia 23, encontro no Espaço Win, que contou com as presenças do prefeito Paulo Serra (PSDB) e do deputado federal Alex Manente (Cidadania), reuniu filiados do Cidadania no Grande ABC e teve como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido por Ana Carolina à frente do Núcleo de Inovação Social andreense, e reforçar o apoio do partido à pré-candidatura da primeira-dama à Assembleia. Na oportunidade, ela enfatizou a necessidade de mais mulheres ocuparem cargos eletivos.

O Banco de Alimentos, reativado por Ana Carolina em 2017, se tornou referência para o Estado de São Paulo, arrecadando, até agora, 2.800 toneladas de gêneros alimentícios, transformados em 237 mil cestas básicas entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André.

“Quando assumimos o primeiro mandato, o Banco de Alimentos estava desativado, mas com muita luta e solidariedade da população e dos empresários, atualmente atendemos 117 entidades, que beneficiam mais de 50 mil pessoas”, afirmou.

Outro programa de sucesso em Santo André é o Moeda Verde, incentivando a troca de recicláveis por alimentos. Nele, o material reciclável torna-se comida à mesa.

“O programa Moeda Verde está presente em 22 comunidades, já recebemos mais de 600 mil quilos de resíduos e entregamos 130 mil quilos de alimentos”, enumerou a primeira-dama.

Indagada sobre o que leva os programas sociais a serem abraçados pela população, Ana Carolina diz que vem do trabalho do Núcleo de Inovação Social e da solidariedade do andreense. “O povo andreense entendeu a nossa proposta de ir além do assistencialismo, dar oportunidades, proteger o meio ambiente, gerar renda, ou seja, promover programas que impactam toda a família e a comunidade, e veio conosco nesta jornada de sucesso. Sou muito grata por isso”, finalizou.