Estado investe quase R$ 2 bilhões na região apenas em repasses voluntários

Renan Soares

Especial para o Diário



28/06/2022 | 13:04



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou, na manhã desta terça-feira (28), sua primeira assembleia geral ordinária presencial no ano. Em pauta, os investimentos voluntários do Estado feitos desde a posse do atual colegiado de prefeitos (janeiro de 2021), que chegaram próximo a marca de R$ 2 bilhões, com repasses no valor total de R$ 1.940.385.795 (um bilhão novecentos e quarenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais).

“Isso recoloca o Consórcio com esse protagonismo, o quanto tem dado resultado esse trabalho de acompanhamento, de monitoramento. Primeiro, de diagnóstico, enxergando nas cidades qual é a prioridade, que muitas vezes não é a demanda mais custosa, não é o investimento financeiro mais alto, mas é o que tem mais importância”, comentou Paulo Serra (PSDB) sobre o número expressivo, conquistado com apoio do Consórcio. O repasse é diferente dos constitucionais, que são obrigatórios e não fazem parte das políticas públicas empregadas pelo Estado aos municípios.

O colegiado decidiu também por manter a recomendação do uso de máscaras nos ambientes fechados nas sete cidades. Com isso, o uso do item continua a ser aconselhável, porém não obrigatório. Com exceção de Diadema, que é única cidade da região que voltou a tornar obrigatório o uso de máscara na última reunião, em 7 de junho. O item é exigido em prédios públicos, em áreas abertas e fechadas, e em qualquer espaço das unidades de ensino do município.

Estiveram presentes, além do prefeito de Santo André, os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) e a vice-prefeita de Diadema, Paty Ferreira (PT). As outras cidades enviaram representantes.