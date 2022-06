Prefeitura de Santo André adota pix como forma de morador pagar impostos

Da Redação



28/06/2022 | 13:13



Com o objetivo de facilitar a vida da população, a Prefeitura de Santo André lançou ontem nova ferramenta para o pagamento de impostos e tributos. Com o novo sistema, o morador terá a possibilidade de deixar as contas em dia utilizando o sistema pix (meio eletrônico de pagamento gratuito, oferecido pelo Banco Central). Agora, com a tecnologia oferecida, é gerado um QR Code onde é feito o pagamento no ato. A novidade foi revelada em primeira mão pelo secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno, durante participação na Live do Diário no dia 9 de junho, quando faltavam alguns ajustes para colocar em funcionamento.

A medida pretende desburocratizar os serviços oferecidos aos munícipes, disponibilizando mais agilidade e a mesma garantia de segurança. Anteriormente, para realizar o pagamento das guias de tributo, o sistema gerava um boleto para ser pago em lotéricas ou banco. Além do deslocamento, a compensação do pagamento demorava até três dias.

“Desde que assumimos a gestão colocamos como premissa dar andamento à inovação e à busca de novas tecnologias nas mais variadas áreas do poder público. Informatizar, acelerar o processo e trazer ganho de tempo para o dia a dia do andreense. Este novo formato de pagamento irá beneficiar não só o contribuinte, mas também a administração, que poderá dar andamento aos muitos cuidados com a nossa cidade”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Santo André é a primeira cidade do Grande ABC a implementar o pagamento via pix para os moradores, em um esforço contínuo da gestão para desburocratizar e agilizar o cotidiano da população.

“Agora o morador de Santo André conta com a tecnologia para ter mais rapidez e menos burocracias nos serviços oferecidos pela Prefeitura. Ao solicitar uma certidão, por exemplo, ele paga via pix e já sai com ela em mãos”, afirma o secretário de Inovação e Administração.