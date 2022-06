Vitória Strada passa mal após e descobre hérnia de disco: Morrendo de dor

28/06/2022 | 13:10



Vitória Strada teve uma surpresa para lá de desagradável. Logo após se apresentar na Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, no último domingo, dia 26, a atriz começou a sentir fortes dores e foi levada às pressas para o hospital. Agora, com tudo resolvido, ela usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicou que descobriu uma hérnia de disco.

Quem viu que no programa de domingo, no final, quando eles estavam dando as notas, eu estava com a mão, o braço meio assim? Naquela hora eu estava morrendo de dor. Estava com uma dor muscular já há alguns dias que foi aumentando, relembrou.

A gente vai se acostumando no meio do Dança a estar meio com dor muscular. Mas começou a vir uma coisa de nervo, irradiou do pescoço para o ombro, do ombro para o braço, do braço para mão. Eu fui da apresentação de domingo direto pro hospital. Não estava me aguentando de dor. Descobri uma hérnia de disco na cervical. O médico disse que eu tinha que ficar no mínimo cinco dias parada e olhei para cada dele: Querido, te dou um dia e meio. Pode ser? Ele me passou um monte de remédios. Estou aqui ensaiando e controlando a dor. Mais um desafio da semana para chegar nessa final, contou.